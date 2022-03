Russia: ministero Esteri, sanzioni immorali, Mosca non ha ancora sviluppato misure di risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni occidentali contro la Russia sono immorali, Mosca non ha ancora elaborato tutte le misure di risposta. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'emittente televisiva "Rossija 24", secondo la quale le sanzioni saranno un "boomerang" per l'Occidente. "Colpiranno e stanno già colpendo i loro stessi Paesi", ha sostenuto Zakharova, poiché il mondo è interconnesso e l'economia è globalizzata. Secondo la portavoce, qualsiasi colpo contro attività economiche e finanziarie congiunte avrà come conseguenza dei contraccolpi per altri settori correlati, in diverse parti del mondo. (Rum)