Cina: diritti umani, rilasciato dopo quattro anni l'avvocato Yu Wensheng

- L'avvocato cinese per i diritti umani Yu Wensheng, condannato a quattro anni di reclusione nel 2020 per "incitamento alla sovversione del potere statale", è stato rilasciato oggi. Lo ha annunciato la moglie Xu Yan in un post su Twitter, ricordando che Yu era detenuto in una prigione di Nanchino, nella Cina orientale. I primi contrasti tra Yu e le autorità risalgono al 2014, anno in cui l'avvocato è stato arrestato per il sostegno manifestato alla rivoluzione degli ombrelli di Hong Kong, una protesta pacifica condotta in nome del suffragio universale nell'ex colonia britannica. Dopo essere stato costretto alle dimissioni dallo studio legale Daoheng nel 2017, Yu ha sperimentato varie difficoltà nel libero esercizio della professione fino alla definitiva revoca della licenza nel 2018. Il 18 gennaio di quell'anno ha pubblicato una lettera aperta in cui chiedeva riforme politiche ed elezioni eque, finendo nuovamente in manette nelle 24 ore successive con l'accusa di aver minato l'ordine pubblico. Il caso si è imposto all'attenzione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite relativo alle detenzioni arbitrarie, che nell'aprile 2019 ha chiesto il rilascio di Yu.(Cip)