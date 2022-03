Ucraina: Draghi, Italia ha più da perdere con stop gas ma sosteniamo sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di interruzioni nelle forniture di gas dalla Russia, "l’Italia avrebbe più da perdere rispetto ad altri Paesi europei che fanno affidamento su fonti diverse. Ma questo non diminuisce la nostra determinazione a sostenere sanzioni che riteniamo giustificate e necessarie”. Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica alle comunicazioni, in Aula al Senato, sugli sviluppi del conflitto tra Russia ed Ucraina. (Rin)