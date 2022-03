Taiwan: ministero Esteri Pechino, Usa "pagheranno a caro prezzo" avventurismo nello Stretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito che il cacciatorpediniere Uss Ralph Johnson ha navigato in direzione nord attraverso lo Stretto, monitorato dalle Forze armate dell'isola. Il think tank cinese South China Sea Strategic Situation Probing Initiative ha fornito ulteriori dettagli, aggiungendo che l'aereo da ricognizione elettronico EP-3E della Marina statunitense ha fornito supporto all'imbarcazione durante il transito. Descritta dagli Stati Uniti come una manovra di "routine" in acque internazionali, l'operazione è stata definita "provocatoria" dalla Cina, che ritiene minacciata la sua sovranità sull'isola autogovernata di Taiwan. "Il transito della nave attraverso lo Stretto dimostra l'impegno di Washington a favore di un Indo-Pacifico libero e aperto", ha dichiarato il portavoce della Settima flotta Nicholas Lingo, secondo cui "l'Esercito degli Stati Uniti vola, naviga e opera ovunque il diritto internazionale lo consenta". (Cip)