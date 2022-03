Imprese: Stellantis su dividendi, rapporto del 25-30 per cento fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis gestirà il periodo di transizione verso l’elettrificazione fornendo al contempo margini di reddito operativo rettificato a due cifre, e massimizzando il valore per gli azionisti. È quanto si legge nel piano strategico di lungo termine “Dare Forward 2030” presentato oggi da Stellantis. Tra gli obiettivi, un raddoppio dei ricavi netti a 300 miliardi di euro entro il 2030, oltre a più di 20 miliardi in flussi di cassa liberi industriali nel 2030. Riguardo la distribuzione di dividendi, l’obiettivo è un rapporto del 25-30 per cento fino al 2025, e il riacquisto fino al cinque per cento delle azioni ordinarie in circolazione. (Com)