Ucraina: Badon (Assocalzaturifici), sanzioni a banche russe danneggeranno vendite aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo non esprimere profonda preoccupazione per le drammatiche conseguenze che le sanzioni economiche inflitte al sistema bancario russo, a seguito del conflitto in Ucraina, causeranno alle vendite delle aziende italiane su questo mercato fondamentale". Lo ha dichiarato Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici, in occasione della presentazione delle fiere calzaturiere, del fashon e degli accessori di moda in programma per metà marzo a Milano. "La campagna ordini stava promettendo molto bene – ha spiegato Badon - nonostante la coda della pandemia, l'instabilità e le tensioni politiche. Ora il crollo della valuta e l'impossibilità di transare finanziariamente su diverse banche mettono a rischio l'ennesima stagione, nonostante la volontà di tanti clienti di visitare la manifestazione per perfezionare gli acquisti". (Rem)