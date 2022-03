Speciale energia: Ucraina, ministero Energia, sincronizzazione sistema energetico ucraino ed europeo in 2 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase tecnica di sincronizzazione del sistema energetico ucraino con quello europeo Entso-e durerà fino a due settimane. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia ucraino, Herman Galushchenko. "L'Ue sostiene la rapida adesione del sistema energetico ucraino alla rete integrata dell'Europa continentale", ha sottolineato il ministro, precisando che le questioni tecniche necessarie saranno risolte in stretto coordinamento con la Commissione europea, gli Stati membri dell'Ue e altri partner internazionali. Secondo Galushchenko, l'Ucraina, farà tutto il possibile per completare il processo di sincronizzazione quanto prima. "Siamo molto vicini alla nostra indipendenza energetica", ha aggiunto il ministro, ringraziando Bruxelles per la sua assistenza nella fornitura dei prodotti energetici necessari. (Kiu)