Speciale energia: Draghi, in grado assorbire picchi domanda con stoccaggio e altre importazioni

- “La nostra previsione è che saremo in grado di assorbire eventuali picchi di domanda attraverso i volumi in stoccaggio e altra capacità di importazione". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato sugli sviluppi del conflitto tra Russia ed Ucraina. “L’Italia - ha ricordato - ha ancora 2,5 miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi e l’arrivo di temperature più miti dovrebbe comportare una significativa riduzione dei consumi da parte delle famiglie", ha aggiunto. (Rin)