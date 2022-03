© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di mancanza di forniture di gas “se necessario, sarà opportuno adottare una maggiore flessibilità sui consumi di gas, in particolare nel settore industriale e quello termoelettrico”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato sugli sviluppi del conflitto tra Russia ed Ucraina. (Rin)