- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato sugli sviluppi del conflitto tra Russia ed Ucraina, ha chiarito che fra le misure per far fronte ad eventuali problemi di approvvigionamento di gas sono al vaglio “eventuali incrementi temporanei nella produzione termoelettrica a carbone o petrolio, che non prevedrebbero comunque l’apertura di nuovi impianti”. (Rin)