Nigeria: Buhari vola in Kenya per 50mo anniversario conferenza Onu ambiente, poi a Londra per controlli medici

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, partirà oggi da Abuja per Nairobi, in Kenya, dove parteciperà alla commemorazione del 50mo anniversario del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) in programma dal 3 al 4 marzo. Lo fa sapere in una nota il consigliere speciale per i media Femi Adesina, precisando che dal Kenya Buhari si recherà a Londra per controlli medici di routine per una durata di al massimo due settimane. In Kenya, Buhari dovrebbe presentare la dichiarazione nazionale del paese e partecipare alle sessioni di dialogo ad alto livello Onu sull'ambiente. Secondo gli organizzatori dell'evento, "per i suoi 50 anni, l'Unep ha coordinato uno sforzo mondiale con gli Stati membri per affrontare le più grandi sfide ambientali del mondo. Gli Stati membri sono partner vitali nella formulazione della politica dell'Unep, nell'attuazione del programma dell'Unep e nella promozione di soluzioni alle nostre sfide ambientali condivise", si legge nella dichiarazione. Nel suo viaggio Buhari sarà accompagnato dal ministro degli Affari esteri, Geoffrey Onyeama, dal ministro di Stato per l'Ambiente, Sharon Ikeazor, dal Consigliere per la Sicurezza nazionale, generale Babagana Monguno, dal direttore generale dell'agenzia nazionale di intelligence Ahmed Rufai Abubakar e dall'amministratore delegato della Commissione nigeriana nella diaspora, Abike Dabiri-Erewa. (Res)