Regno Unito: regina Elisabetta tiene due incontri virtuali dopo positività a Covid-19

- La regina Elisabetta ha tenuto oggi due incontri virtuali dopo che, una settimana fa, è risultata positiva al Covid-19. È quanto ha comunicato Buckingham Palace. La sovrana britannica ha ricevuto il diplomatico Carles Jordana Madero, che ha presentato le sue credenziali per ricevere il titolo di ambasciatore del Principato di Andorra, alla Corte di St James. Elisabetta ha anche ricevuto Kedella Younous Hamidi, per il ruolo di ambasciatrice della Repubblica del Ciad. La monarca è risultata positiva al coronavirus il 20 febbraio, poche settimane dopo che il principe Carlo e sua moglie Camilla avevano contratto il virus. Negli scorsi giorni, il palazzo aveva fatto sapere che la regina stava sperimentando lievi sintomi simili al raffreddore e per questo, ha cancellato alcuni dei suoi impegni ufficiali. (Rel)