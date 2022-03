Ucraina: Le Drian, Kiev fa parte della "famiglia europea"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina fa parte della "famiglia europea". L ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, durante una conferenza stampa tenuta in Polonia al fianco dell'omologo locale, Zbigniew Rau, e quella tedesca Annalena Baerbock. "Certo che gli ucraini sono europei", ha detto il capo della diplomazia francese. Le Drian ha poi spiegato che la situazione è totalmente cambiata dopo l'offensiva russa in Ucraina. "L'Europa già oggi non è più la stessa che era prima del 24 febbraio", ha aggiunto il ministro francese.(Frp)