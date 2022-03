Milano: prefetto Saccone, frange giovanili aggressive e aumento arma bianca, agire subito per evitare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei temi trattati dal prefetto di Milano Renato Saccone, durante la presentazione dei dati sulla criminalità di questa mattina, è quella inerente a "frange giovanili, fluide, aggressive, che si impongono e tendono a incutere paura". Il prefetto ha sottolineato che "dobbiamo agire subito per evitare ogni forma di escalation, anche perché c'è aumento dell'uso dell'arma bianca per incutere timore". Come ha poi aggiunto, "vogliamo prenderci i prossimi due mesi per una strategia condivisa. Innanzitutto un patto per Milano, prefetto e sindaco, con un grande coinvolgimento del territorio, delle forze dell'ordine e dei Municipi con cui ci incontreremo credo il 9 marzo. In questi due mesi andremo ad aggiornare il piano di controllo del territorio e andiamo a verificare la massima efficacia del numero unico di emergenza". "Il controllo del territorio - ha sottolineato - non si fa con i presidi fissi che tendono a spostare solamente i problemi, si fa con una larga copertura che a milano è già arrivata a 40 pattuglie per notte, assicurando il più rapido e veloce intervento".(Rem)