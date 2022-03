Romania: presidente Iohannis, aumentare quota Pil per difesa al 2,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è indignata per il brutale attacco della Russia all'Ucraina: "Non possiamo accettare che la mappa dell'Europa venga ridisegnata con la violenza". Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione alla stampa alla fine di una nuova riunione del Consiglio supremo della difesa nazionale (Csat). "È un conflitto inutile, piangiamo la perdita di vite umane. A prescindere dall'esito, c'è un vincitore: il popolo ucraino, che è diventato un simbolo della lotta per la libertà", ha osservato Iohannis. "L'attuale crisi mostra che, da un punto di vista strategico, sono necessarie nuove azioni bidimensionali da parte della Romania. La prima è la necessità di aumentare la capacità di difesa della Romania. È necessario aumentare la percentuale del Pil per la difesa dal 2 al 2,5 per cento. Inoltre, è necessario raggiungere l'indipendenza energetica della Romania. Naturalmente, per raggiungere questi obiettivi strategici saranno necessarie decisioni politiche e sarà necessario attuare piani d'azione concreti a livello delle istituzioni competenti", ha detto il presidente romeno. (segue) (Rob)