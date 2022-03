Romania: presidente Iohannis, aumentare quota Pil per difesa al 2,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue sta dimostrando ancora una volta che è una grande famiglia, che insieme siamo più forti. L'adesione della Romania all'Ue e alla Nato, potenziata dal partenariato strategico con gli Usa, è il più grande vantaggio degli ultimi 30 anni. La Romania è stata ed è coinvolta in tutte le decisioni alleate e sostiene l'Ucraina ei suoi richiedenti asilo. Stiamo intensificando gli sforzi bilaterali e alleati per rafforzare la posizione difensiva sul fianco orientale della Nato. Nel contesto generale, è necessario sostenere la Moldova su varie dimensioni, di fronte a un'ondata di profughi. Abbiamo deciso una serie di misure di sostegno. Per quanto riguarda il contributo della Romania agli sforzi della comunità internazionale a sostegno dell'Ucraina, abbiamo deciso oggi di istituire sul nostro territorio una struttura logistica, un cosiddetto hub, un centro per la raccolta e il trasporto di donazioni internazionali nel campo degli aiuti umanitari all'Ucraina e agli ucraini. Allo stesso tempo, abbiamo deciso di intensificare le misure per aiutare i rifugiati in Ucraina e per gestire in modo integrato un massiccio afflusso di persone che entrano nel territorio del nostro Paese", ha detto il capo dello Stato romeno. (Rob)