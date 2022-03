Serbia: ministro Esteri Selakovic con ambasciatori Ue su questione Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia Nikola Selakovic ha incontrato oggi gli ambasciatori dei Paesi dell'Unione europea a Belgrado. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Vecernje novosti", alla riunione era presente anche il capo della delegazione europea in Serbia. "La Serbia esprime il suo sincero rammarico per lo scoppio della crisi e del conflitto in Ucraina e ritiene sbagliato violare l'integrità territoriale e la sovranità di ciascuno Stato", ha affermato il ministro serbo. Selakovic ha sottolineato che la Serbia chiede molto chiaramente il rispetto dei principi del diritto internazionale, aggiungendo che questa è la base della politica estera di Belgrado. La Serbia, ha detto poi Selakovic, sostiene pienamente i negoziati tra le due parti e tutti gli sforzi internazionali credibili per trovare una soluzione pacifica e politica alla crisi in Ucraina. Secondo il ministro, infine, la Serbia continuerà a mantenere costantemente pace e stabilità nell'Europa sudorientale "in tempi difficili". (Seb)