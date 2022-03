Milano: questore, diminuiscono rapine in farmacia, 70 per cento dei casi risolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'anno nero delle rapine in farmacia è stato il 2013 con 270 casi, diminuiti a 92 nel 2021". Lo ha detto il questore di Milano Giuseppe Petronzi questa mattina durante la presentazione dei dati sulla criminalità avvenuta in Prefettura, sottolineando che "se si fa riferimento al 2019, sono quasi venti rapine in meno". Il questore ha evidenziato "l'altissima percentuale di risoluzione dei casi, il 70 per cento, con un indice di recidività piuttosto alto rispetto a quelli che vengono arrestati". (Rem)