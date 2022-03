Pnrr: Giorgetti, a breve accordi finanziamento per investimenti in startup transizione e tecnologie digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo per firmare – è questione di giorni, di ore – gli accordi di finanziamento con Cdp Venture Capital, per rendere operativi fondi da 250 milioni e 300 milioni per investimenti diretti e indiretti in start-up e spin-off operanti nelle filiere della transizione ecologica e delle tecnologie digitali”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione di fronte alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato sullo stato di attuazione del Pnrr.(Rin)