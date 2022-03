Sardegna: supermarket della droga smantellato dai Carabinieri a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vero e proprio supermarket della droga è stato smantellato dai Carabinieri a Cagliari con un'operazione che ha interessato diverse parti della città, in particolar modo il quartiere Sant'Elia, e che ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo di Cagliari supportati dai Comandi territorialmente competenti, unitamente ai Cacciatori di Sardegna, unità cinofile, 11° Nucleo Elicotteri di Elmas e personale del 9° Battaglione “Sardegna”. Eseguiti 4 provvedimenti cautelari (3 custodie cautelari in carcere e una sottoposizione agli arresti domiciliari), emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari su richiesta della Procura della Repubblica, per spaccio di sostanze stupefacenti. Un vero e proprio sodalizio criminale aveva preso il posto di un'altra organizzazione sgominata nel luglio dello scorso anno. I quattro arrestati avevano approfittato del vuoto e si erano affermate nel quartiere di Sant’Elia, divenendo immediatamente il punto di riferimento per lo spaccio di cocaina e eroina in tutta la provincia di Cagliari. (segue) (Rsc)