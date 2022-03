Sardegna: supermarket della droga smantellato dai Carabinieri a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ln concorso tra loro, beneficiando della particolare conformazione edilizia delle loro abitazioni, opportunamente rinforzate con porte blindate e grate, avevano realizzato un vero e proprio market della droga che, attraverso una sola utenza telefonica dedicata (operativa h/24, 7 giorni su 7), cedevano esclusivamente in loco a consumatori provenienti da tutta la provincia di Cagliari. Nell'operazione di questa mattina, i Carabinieri hanno anche effettuato 3 ulteriori perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nei confronti dei restanti principali soggetti emersi nell’attività investigativa. Il Comando Provinciale di Cagliari nell’ultimo quadrimestre ha effettuato 3 operazioni antidroga arrestando 37 persone e disarticolando i gruppi criminali che detenevano il controllo delle piazze di spaccio di Pirri e Sant’Elia. Il mercato dello stupefacente, anche in Sardegna, si conferma quale principale fonte d’introiti per la criminalità che attraverso il riciclaggio e l’auto riciclaggio che avvelenano sempre di più l’economia locale. (Rsc)