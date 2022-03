Energia: domani incontro dell'Opec, prevista fornitura di ulteriore greggio al mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) si riunirà domani, mercoledì 2 marzo, in un incontro virtuale per discutere dell’immissione sul mercato di ulteriori forniture di greggio. Lo riferisce l'Opec sul proprio sito internet. Negli ultimi giorni, il prezzo del greggio è salito a 100 dollari al barile a causa conflitto russo-ucraino. Come riferito dal quotidiano emiratino "The National", nonostante le crescenti preoccupazioni per una possibile interruzione dei flussi energetici globali in un mercato già ristretto, si prevede che l'Opec riesca a mantenere i suoi normali livelli di esportazione.(Res)