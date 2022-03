Ucraina: Metsola, Ue riconosce prospettiva europea Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea riconosce la prospettiva europea dell'Ucraina. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprendo la plenaria del Parlamento europeo. "Riconosciamo la prospettiva europea dell'Ucraina. Come afferma chiaramente la nostra risoluzione, accogliamo con favore, la domanda dell'Ucraina per lo status di candidato e lavoreremo per raggiungere tale obiettivo. Dobbiamo affrontare il futuro insieme", ha detto. "Signor Presidente, siamo al suo fianco nella sua lotta per la sopravvivenza, in questo momento buio della nostra storia", ha aggiunto. "Il Parlamento europeo ha una lunga e orgogliosa storia di essere una spina nel fianco degli autocrati e in questo spirito cercherò di vietare a qualsiasi rappresentante del Cremlino di entrare nei locali del Parlamento europeo. Aggressori e guerrafondai non hanno posto nella Casa della democrazia", ha sottolineato Metsola. (Beb)