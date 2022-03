Speciale difesa: Germania, Rheinmetall offre al governo forniture militari per 42 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha offerto al governo federale forniture militari per 42 miliardi di euro tra mezzi corazzati e blindati, su cingoli come su ruote, elicotteri e munizioni. È quanto affermato dall'amministratore delegato del gruppo, Armin Papperger, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Nei giorni scorsi, l'esecutivo tedesco ha avvitato colloqui con le aziende per la difesa al fine di migliorare l'equipaggiamento delle Forze armate (Bundeswehr). A tal fine, Rheinmetall intende aumentare la produzione. Al riguardo, Papperger ha affermato: “In numerosi impianti lavoriamo in un turno unico, possiamo operare anche 24 ore su 24”. In tal modo, la produzione di munizioni per carri armati potrebbe essere aumentata da circa 40 mila a 240 mila pezzi all'anno. Intanto, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il governo federale istituirà un fondo speciale per la Bundeswehr da 100 miliardi di euro. Le risorse verranno impiegate per investimenti nella difesa e progetti di armamenti. Inoltre, l'esecutivo tedesco intende aumentare ogni anno la quota del Pil destinata alle spese militari oltre il 2 per cento, superando così l'obiettivo della Nato. (Geb)