Speciale difesa: relazione Intelligence, minore incidenza spese militari globali rispetto a epoca Guerra fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio del Fondo monetario internazionale segnala la minore incidenza delle spese militari sul prodotto interno lordo dei 138 Paesi analizzati, diminuite di circa la metà tra gli anni più intensi della Guerra Fredda (1970-1990) in cui la spesa si attestava in media al 3,6 per cento del PIL, e la decade 2010-2019, nella quale si sono fermate all’1,9 per cento. E' quanto emerge dalla relazione annuale dell'Intelligence 2021. Le nazioni prese in esame rientrano in tre macro-categorie: in 20 di queste, ove si registrano anche alti tassi conflittuali, le spese sono risultate superiori a quelle del trend globale (ne sono esempi: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Colombia, Myanmar, Libia, Ciad, Niger, Sudan e Repubblica Democratica del Congo). Tali Paesi rappresentano solo il 5 per cento delle spese militari globali; un secondo gruppo di 77 Paesi, di cui 30 sono economie avanzate, hanno continuato a dedicare in media il 2-2,5 per cento del loro Pil a spese di difesa. Tra di essi si ritrovano i primi cinque spenditori mondiali: Stati Uniti, Cina, India, Russia e Regno Unito. Nel complesso, tale gruppo assomma il 90 per cento della spesa militare mondiale. Un terzo gruppo, costituito da 41 Paesi ha, invece, speso meno dell’1 per cento del Pil in difesa. Tra questi solo la Lituania e la Slovenia sono considerateeconomie avanzate. I fattori che influenzano la propensione di un Paese a rientrare in una di queste tre categorie sono principalmente: l’appartenenza a un’alleanza militare; la stabilità politica; il rischio di violenza, incluso il terrorismo; la spesa sociale; il livello di spese per la difesa assunto dai Paesi viciniori. Per i Paesi del secondo gruppo si aggiungono altri due fattori che agiscono in maniera contrapposta. Da un lato, la necessità di ridurre le spese non inerenti alla pandemia, al fine di sostenere il consolidamento delle finanze statali, spingerà la spesa militare verso il basso, dall’altro l’irrigidimento degli equilibri geopolitici stimolerà quasi certamente un rialzo. Fra gli sviluppi registratisi nell’anno trascorso, rileva la conferma, nel corso del summit Nato a Bruxelles del giugno 2021, dell’impegno assunto nel 2014 in occasione del paritetico Summit Alleato allora svoltosi in Galles, di devolvere il 2 per cento del PIL in spese militari entro il 2024. A oggi sono 10 i Paesi che hanno raggiunto l’obiettivo, e le previsioni indicano che entro il 2024 i due terzi degli Alleati saranno adempienti. (Res)