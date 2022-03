Speciale difesa: Ucraina, Regno Unito, ministro Difesa Wallace prende distanze da ministra Truss su volontari britannici al fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha preso le distanze dalle affermazioni della ministra degli Esteri Liz Truss secondo cui i cittadini del Regno Unito potrebbero unirsi alla lotta in Ucraina. Secondo il ministro, infatti, il conflitto in territorio ucraino riguarda principalmente il popolo di quel Paese o comunque chi possiede un'adeguata esperienza militare. Wallace ha reso chiaro che il governo di Londra non crede che i cittadini britannici dovrebbero cercare di viaggiare in Ucraina per aiutare a combattere contro gli invasori russi. Truss ha in precedenza affermato che avrebbe "assolutamente" sostenuto chiunque volesse offrirsi volontario per aiutare gli ucraini a combattere per la loro libertà. Le affermazioni di Truss sono in chiaro contrasto anche con quanto affermato sul sito del ministero degli Esteri britannico, che evidenzia come tutti coloro che intendano recarsi in Ucraina per "combattere, o assistere altri impegnati nel conflitto" potrebbero essere perseguiti penalmente al loro ritorno nel Regno Unito. "Penso che quello che Liz Truss stava giustamente dicendo è che secondo lei questa è una causa giusta, ed è per questo che la comunità internazionale è unita" ha affermato Wallace. (Rel)