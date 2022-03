Speciale difesa: Congo-Kinshasa, attacco ribelli Adf nella provincia di Beni, uccisi almeno 20 civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 civili sono stati uccisi nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) in un nuovo attacco e attribuito ai ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) nel villaggio di di Kikura, nella provincia orientale di Beni. Lo scrive su Twitter il Security Barometer of Kivu (Kst), secondo cui tra i 20 morti ci sono “due donne e una bambina di circa 9 anni”, secondo quanto precisato da David Moaze, avvocato e coordinatore dell'organizzazione non governativa Azione per la difesa dei diritti umani (Addho). Il villaggio di Kikura si trova a circa 15 chilometri da Mukakati, dove si trova una base delle Forze di difesa dell'Uganda (Updf), che dal novembre scorso hanno lanciato un'offensiva congiunta con le Forze armate congolesi (Fardc) per contrastare le attività dei ribelli Adf. Questi ultimi, affiliati allo Stato islamico, sono accusati di numerosi massacri nell'est della Rdc e sono ritenuti i responsabili dell'ondata di attacchi jihadisti avvenuti tra l'ottobre e il novembre scorsi sul suolo ugandese. Nella provincia del Nord Kivu e in quella vicina dell'Ituri le autorità congolesi hanno proclamato nel maggio scorso lo stato d'emergenza e la legge marziale, che dà pieno potere ai militari e mira a porre fine all'attività dei gruppi armati. (Res)