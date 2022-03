Sanità: con Pnrr 78 milioni per Asl Roma 2, assessore Lazio "obiettivo ridurre diseguaglianze" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I finanziamenti previsti dal PNRR rappresentano una grande sfida che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti imprimendo una spinta importante per ridurre le diseguaglianze e migliorare i livelli di cura attraverso una vera e propria rivoluzione digitale", commenta l'assessore D'Amato. "In questo periodo abbiamo meglio compreso come avvicinarci ai bisogni sanitari e sociosanitari delle persone fragili e non, evidenziando i punti nevralgici sui quali intervenire, anche grazie alle nuove tecnologie. Queste risorse economiche permetteranno di implementare modalità e procedure e di introdurre innovazioni improntate ai prossimi scenari futuri" spiega Giorgio Casati. Grazie ai fondi del Pnrr la presenza di presidi sanitari sul territorio si moltiplicherà. Infatti, con le Case e gli Ospedali di Comunità sarà più immediata la risposta ai bisogni di cura espressi dal territorio. (segue) (Com)