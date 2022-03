Ucraina: La Russa (Fd'I), oggi siamo tutti ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nulla come le difficoltà, le crisi può avere come effetto collaterale quello di rinsaldare le radici comuni, di risvegliare i valori sopiti che fanno di un popolo una nazione. Oggi siamo tutti ucraini". Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, nell’annunciare in Aula il voto favorevole di Fd'I alla proposta di risoluzione unitaria sulle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. (Rin)