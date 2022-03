Ucraina: Pinotti (Pd), attacco a valori su cui si basa l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della Russia "è un attacco non solo all’Ucraina, ma al cuore dell'Europa. Un attacco ai valori su cui si basa l'Europa ed in cui si riconosce l'Occidente". Lo ha affermato la senatrice del Partito democratico, Roberta Pinotti, in dichiarazione di voto in Aula sulle proposte di risoluzione sulle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. (Rin)