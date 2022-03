Spagna: Casado si congeda dal Pp difendendo il suo mandato, "non merito quanto ho dovuto subire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stato guidato in ogni momento dalla difesa della libertà, l'unità della Spagna, lo stato di diritto, la famiglia e l'esemplarità pubblica, per costruire un progetto politico riformista e vincente, unito alla rigenerazione. Lo ha detto il presidente nazionale del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, in un passaggio del suo discorso d'addio alla riunione della direzione nazionale in vista del congresso straordinario del 2 e 3 aprile prossimo che nominerà con tutta probabilità Alberto Nunez Feijoo come suo successore. "Il Pp appartiene ai suoi membri, ma è anche il patrimonio di tutti gli spagnoli, ed è per questo che mi pento di tutto ciò che ho fatto di male e della reazione che ho dovuto subire, inedita nella storia democratica e che non merito", si è difeso Casado che ha, dunque, rivendicato con orgoglio i circa 3 anni alla guida dei popolari. "Sono orgoglioso di tutti voi. Ho sempre fatto ciò che è meglio per la Spagna e ora vi chiedo un progetto di unità. La nostra missione finale è cambiare questo governo il più presto possibile. I nemici della libertà sono ancora lì", ha sottolineato Casado, ribadendo come l'obiettivo prioritario del Pp debba essere quello di strappare il governo dalle mani del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez. (segue) (Spm)