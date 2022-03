Spagna: Casado si congeda dal Pp difendendo il suo mandato, "non merito quanto ho dovuto subire" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo ancora nella politica seria e istituzionale di fronte all'ascesa del populismo. Non dobbiamo competere sul terreno di gioco dei nostri avversari. Siamo l'unico partito che invoca tutti i valori che uniscono gli spagnoli", ha evidenziato Casado in riferimento all'ascesa del partito d'estrema destra Vox dal quale ha sempre voluto rimarcare le differenze ideologiche inconciliabili. "Siamo un motore di progresso, abbiamo riunito centralità e moderazione, abbiamo posto il nostro partito all'avanguardia del cambiamento e confluiremo tutti nel centro riformista e liberale, che è quello che siamo sempre stati", ha aggiunto l'ormai ex leader conservatore. "Il nuovo presidente può contare sulla mia lealtà", ha assicurato Casado, aggiungendo che il Pp sarà sempre "il grande centro spagnolo per i costituzionalisti e gli europeisti". "Me ne vado come sono venuto, a vostra disposizione, per sostenere chi continua in questa nuova tappa. Non amo la Spagna in quanto perfetta, ma che lo sia e con lo sforzo di tutti noi lo renderemo possibile", ha concluso Casado. (Spm)