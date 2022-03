Ucraina: Moratti, al lavoro con Prefettura per organizzare accoglienza profughi, numeri ancora incerti - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- L’assessorato al Welfare di Regione Lombardia ha dato disponibilità al Prefetto di Milano, Renato Saccone, per la conversione di alcuni “Covid Hotel” in centri di accoglienza per profughi ucraini.Lo ha detto oggi la vice presidente e assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, precisando che “si tratta di 5 hotel di Milano, due a Bergamo e uno a Varese. Un gesto di doverosa solidarietà ed accoglienza per coloro che fuggono da una guerra scatenata in Europa". (Video: Agenzia Nova) (Rem)