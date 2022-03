Moldova: presidente Sandu, forniremo supporto a tutti i rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha aperto i suoi confini a decine di migliaia di cittadini ucraini. Lo ha detto la presidente moldava, Maia Sandu, in una dichiarazione ripresa dall'agenzia di stampa "Moldpres". "Offriamo aiuto anche ai cittadini di altri Stati che lasciano il Paese vicino. Circa 70 mila persone provenienti dall'Ucraina sono entrate nei giorni scorsi nel territorio della Moldova", ha detto. "La guerra in Ucraina ha portato molta instabilità e incertezza nelle nostre vite. Fin dalle prime ore della crisi, la Moldova ha invocato la pace. Ospiteremo i rifugiati per tutto il tempo necessario. La Moldova chiede la fine dei combattimenti e la soluzione dei problemi attraverso il dialogo", ha affermato Sandu. (segue) (Rob)