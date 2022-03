Moldova: presidente Sandu, forniremo supporto a tutti i rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante il fine settimana ho visitato diversi valichi di frontiera, la maggior parte dei rifugiati sono donne con bambini. Ho detto loro che sono al sicuro in Moldova. La tragedia che stanno vivendo i nostri vicini è anche la nostra tragedia. Il nostro Paese ha mostrato una mobilitazione esemplare, per la quale ringrazio tutti", ha aggiunto Maia Sandu. La presidente ha precisato di aver discusso nei giorni scorsi con diversi leader dell'Unione europea in merito al processo di integrazione della Moldova nell'Ue. "Per la Moldova, l'integrazione nell'Ue è la garanzia di libertà e la via più sicura per la democrazia e il benessere", ha concluso Sandu. (Rob)