Milano: Polizia arresta 24enne con permesso di soggiorno falso su un treno a Rogoredo

- La Polizia di Stato arresta un uomo trovato in possesso di permesso di soggiorno contraffatto a bordo treno. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino iracheno di 24 anni, per il reato di possesso di documento contraffatto. I poliziotti, impegnati in servizio a bordo treno nella tratta Pescara - Milano Centrale, all'altezza della stazione di Milano Rogoredo, hanno proceduto al controllo di un cittadino straniero, il quale ha esibito un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità greche. Gli agenti, nutrendo dei dubbi sulla veridicità del documento, hanno deciso di svolgere ulteriori accertamenti, constatando che risultava contraffatto. Il giovane ha dichiarato agli operanti di averlo acquistato in Grecia dietro il pagamento della somma di 500 euro. L'iuomo è stato arrestato ed è in attesa di giudizio. (Com)