Cultura: Roma, riapre percorso visita integrata per Foro Romano/Palatino e Fori Imperiali

- Torna il forum pass super, il biglietto unico che consente – tutti i giorni, dal lunedì alla domenica – la visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino, incluse le mostre in corso. Nato nel 2019 dalla collaborazione tra ministero della Cultura e Roma Capitale, attraverso un importante protocollo d'intesa siglato tra la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali (che gestisce l'area dei Fori imperiali) e il Parco archeologico del Colosseo (che ricomprende tra l'altro anche il Foro Romano e il Palatino), il Forum pass super è stato successivamente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria. A partire da oggi, dunque, il biglietto unico sarà riattivato: con un solo ticket da 16 euro (12 euro per i possessori di Mic card) valido per l'intera giornata, si potrà accedere nuovamente alpercorso che, in circa dueore, consente di visitare il cuore archeologico di Roma. (segue) (Com)