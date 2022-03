Cultura: Roma, riapre percorso visita integrata per Foro Romano/Palatino e Fori Imperiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di visita nei Fori Imperiali, seguendo la passerella presente nel sito, è privo di barriere architettoniche. Attraversa una parte del Foro di Traiano, passa sotto via dei Fori Imperiali percorrendo le cantine delle antiche abitazioni del Quartiere Alessandrino e, dopo aver attraversato il Foro di Cesare per la sua intera estensione, in prossimità del Foro di Nerva raggiunge la Curia Iulia nel Parco archeologico del Colosseo, per entrare nel Foro Romano. L'accesso all'area è consentito anche dai varchi della via Sacra/Arco di Tito, via di S. Gregorio e, a breve,via del Tulliano, di fronte al Carcere Mamertino: in questo caso il percorso terminerà alla biglietteria della Colonna Traiana in Piazza della Madonna di Loreto. (segue) (Com)