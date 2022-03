Cultura: Roma, riapre percorso visita integrata per Foro Romano/Palatino e Fori Imperiali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritornano oggi nuovamente fruibili in un unico percorso di visita il Palatino, il Foro Romano e i Fori Imperiali, ricostituendo un unico racconto lungo 3.000 anni. Si riconferma la collaborazione tra il Ministero della Cultura e Roma Capitale con un unico obiettivo condiviso: restituire ai romani il cuore pulsante della città, quale luogo da vivere e non solo come spazio musealizzato", aggiunge il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. Il biglietto può essere acquistato sia nella biglietteria presso la Colonna Traiana sia online. Per i giovani sono previste particolari agevolazioni: ingresso gratuito per i cittadini dell'Unione Europea fino ai 18 anni e biglietto a 2 euro dai 18 ai 25 anni. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura e Electa - Coopculture. (Com)