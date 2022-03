Roma: furti in boutique lusso, 11 arresti e 22 indagati anche a Milano e Firenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, su delega della Procura della Repubblica di Roma, tuttora in corso, è svolta dai carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina unitamente alla Polizia Romena, coordinati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia tramite l’unità Enfast (European Network Fugitive Active Search Team) e Divisione Sirene che hanno già localizzato 4 degli 11 indagati destinatari di misura cautelare. I restanti indagati, su cui pende un mandato di arresto europeo, sono tuttora ricercati dalle Polizie di tutta Europa, già interessate dallo Scip e una volta rintracciati saranno estradati in Italia. (segue) (Rer)