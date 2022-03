Ambiente: Confindustria Alto Adriatico, se transizione troppo rapida a rischio sistema produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì a una produzione più sostenibile, ma attenzione ai tempi di attuazione. È l’invito lanciato da Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale di Confindustria Alto Adriatico, durante un webinar sul tema “Sostenibilità per un futuro razionale” promosso dall’azienda Lef, attiva nel mercato della trasformazione di energia. Ciarrocchi manifesta i timori degli imprenditori di Trieste, Pordenone e Gorizia sulle conseguenze di una trasformazione troppo rapida. “La transizione plausibile che conduce alla sostenibilità è un concetto fisico i cui tempi di attuazione, ove troppo rapidi, rischiano di condurci a conseguenze che dobbiamo essere in grado di gestire”, spiega Ciarrocchi. “Affrontiamo pure la sfida ma facciamolo in modo tale che i cambiamenti che ne deriveranno non schiaccino il sistema economico-produttivo e, soprattutto, sociale”. Nel settore dell’Automotive, per il direttore generale, è “improponibile” lo scenario proposto dalla Commissione europea che ha fissato per il 2035 l’addio ai motori endotermici con il passaggio definitivo alle auto elettriche. Secondo Ciarrocchi bisogna “essere consapevoli delle ricadute di natura energetica e occupazionale e del rischio concreto di dover chiudere buona parte della manifattura del Nord Italia attiva in quel settore”. (Fvg)