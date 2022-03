Ue: Nesci, sia coesa anche nelle crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di agire in modo coeso nell'interesse europeo, superando le visioni e le diffidenze nazionali, ha rappresentato la risorsa vincente dell'Unione durante la pandemia e deve prevalere, oggi e nel futuro. Lo ha detto la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale, Dalila Nesci, intervenendo alla riunione dei ministri della Coesione Ue che si è svolta a Rouen. Questa "deve rappresentare un elemento imprescindibile della politica di coesione", ha aggiunto Nesci, sottolineando che "le incertezze geopolitiche, a partire dalla drammatica crisi in Ucraina, la connessa volatilità dei prezzi delle materie prime, in primis quelli dell'energia, sono il nuovo banco di prova per le nostre economie e per l'Unione nel suo insieme”.(Rin)