Ucraina: Urso (Copasir), da Russia postura aggressiva, obiettivo anche accerchiare Europa

24 luglio 2021

- Il Copasir ha svolto "un'intensa attività" di cui "ha dato conto in Relazioni al Parlamento". Lo ha detto il senatore Fd'I Adolfo Urso, presidente del Copasir, in Aula intervenendo dopo comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. "Abbiamo evidenziato la postura aggressiva della Russia in ogni area di interesse strategico anche al fine di accerchiare la nostra Europa", ha spiegato. (Rin)