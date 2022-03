Imprese: Noovle e Tim Wcap lanciano sfida per startup del cloud e intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la “Noovle Cloud Challenge”, la call internazionale promossa da Noovle, cloud company del Gruppo Tim, e da Tim Wcap. La sfida ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori startup, scaleup e Pmi nazionali ed internazionali per individuare le realtà imprenditoriali più innovative negli ambiti dell’e-Health, della sostenibilità e delle tecnologie di virtualizzazione Containers as a Service. Le imprese selezionate avranno la possibilità di negoziare un accordo di collaborazione con Noovle. Il progetto - si legge in una nota - mira a individuare le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia, in grado di sfruttare le potenzialità del cloud e dell’intelligenza artificiale per supportare la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, in linea con la strategia di Noovle focalizzata nella costruzione di un portafoglio di prodotti e servizi a valore aggiunto per il mercato. L’iniziativa si avvale dell’esperienza di Tim Wcap, il Programma di Open Innovation del Gruppo Tim che favorisce opportunità di business e di collaborazione con startup ready to market, Piccole e Medie Imprese e scaleup, e del supporto di Mind the Bridge, organizzazione internazionale che fornisce consulenza per l’innovazione ad aziende e realtà governative. (Com)