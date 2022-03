Veneto: Zaia, complimenti alla Somec per la commessa da 8 milioni nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora un esempio virtuoso delle imprese venete che non mollano mai e continuano a crescere in una congiuntura economica e internazionale difficile. Dalla Somec di San Vendemiano un bel colpo con una commessa da 8 milioni di euro, che significa Pil e lavoro”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta ottenuta dall’azienda trevigiana che, tramite la propria controllata Bluesteel, ha acquisito una commessa per fornire facciate, rivestimenti in alluminio e serrature per un nuovo grande edificio in costruzione nel Baliato di Jersey, la più grande isola nel canale della Manica. “Per vincere commesse di questa portata all’estero servono competenze elevate, conoscenze innovative, coraggio nel proporsi affermando la propria credibilità presso il committente”, conclude Zaia.(Rev)