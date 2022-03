Ucraina: Stoltenberg, truppe francesi in Romania, Nato non cerca la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime truppe francesi sotto l’egida della Nato sono arrivate in Romania. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa col presidente polacco Andrzej Duda, dopo la visita alla base aerea di Lask. “Nelle ultime settimane abbiamo rafforzato la nostra presenza sul fianco Est della Nato e ora stiamo dispiegando per la prima volta la Forza di reazione rapida, con le prime truppe francesi arrivate oggi in Romania", ha aggiunto. Secondo Stoltenberg, inoltre, la Nato non star cercando la guerra contro la Russia ma Mosca deve fermare il conflitto. “La Russia deve mettere fine alle ostilità, al conflitto, e alla guerra e deve impegnarsi con ogni sforzo diplomatico”, ha continuato. “Il mondo è al fianco dell’Ucraina e chiede la pace”, ha chiarito.(Vap)