Sanità: Moratti, consultorio di via Monreale avrà orari ampliati, riapertura a ottobre

- "La collocazione del consultorio all'interno della Casa di Comunità garantirà l'ampliamento degli orari di apertura al fine di favorire l'accesso degli utenti alla struttura e massimizzare l'utilizzo degli ambulatori, che attualmente accolgono mediamente 35 pazienti al giorno". Lo ha annunciato questa mattina la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti, rispondendo, durante il question time in Aula consiliare, al consigliere di +Europa/Radicali Michele Usuelli. "La sede di via Monreale, in quanto Casa di Comunità, avrà un'anima polivalente e, oltre al servizio dello storico consultorio, offrirà nuove prestazioni di assistenza primaria, attività di prevenzione e socio-sanitarie" ha spiegato la vicepresidente. Per consentire lo svolgimento dei lavori i servizi attualmente erogati verranno trasferiti presso l'ospedale San Carlo per poi fare ritorno nei locali ristrutturati il prossimo ottobre. "I lavori di riqualificazione del consultorio di via Monreale a Milano, al fine di utilizzare una delle Case di comunità della Asst Santi Paolo e Carlo, sono previsti per la prossima primavera" ha concluso Moratti. (Com)