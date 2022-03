© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Senato per le comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi sul conflitto tra Russia e Ucraina. Sanzioni a Mosca, aiuti a Kiev: l’Italia non intende voltarsi dall’altra parte. In Parlamento oggi non c’è spazio per i distinguo. È tempo di compattezza e unità". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)