Sardegna: sbarca a Porto Torres con 1,5 chili di droga, corriere arrestato da GdF Sassari

- Un nuovo arresto per droga è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Sassari. A finire nella rete dei controlli delle Fiamme Gialle è stato un altro corriere di origine nigeriana, il terzo in due settimane (gli altri due corrieri erano stati intercettati all’aeroporto di Alghero). Nei giorni scorsi durante i controlli svolti con l’impiego delle unità cinofile antidroga, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres, hanno individuato e sottoposto a controllo un uomo appena sbarcato dalla nave proveniente da Genova. Sin dalle operazioni di identificazione e dalla breve intervista cui è stato sottoposto, gli operatori delle Fiamme Gialle hanno avuto il sospetto che l’uomo potesse essere un un “corriere ovulatore”. Il successivo controllo svolto con l’ausilio di Karma e Fred, coppia di cani antidroga in servizio a Porto Torres, ha fornito ulteriore elemento di sospetto. I cani hanno infatti segnalato con insistenza il bagaglio portato a mano dal soggetto e l’immediata ispezione dello stesso ha permesso di rinvenire, occultati in un flacone di bagnoschiuma, 99 ovuli contenenti eroina e cocaina. (segue) (Rsc)