Sardegna: sbarca a Porto Torres con 1,5 chili di droga, corriere arrestato da GdF Sassari (2)

- Lo stupefacente, quantificato in 1,3 chili di eroina e 300 grammi di cocaina circa è stato sottoposto a sequestro dai militari. Il corriere è stato accompagnato presso l’Ospedale Civile di Sassari per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso la presenza in corpore di ovuli di droga. Al termine delle operazioni il corriere è stato tratto in arresto in flagranza di delitto con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sassari che ne ha disposto l’immediata traduzione presso il carcere di Bancali. La droga sequestrata, opportunamente tagliata, una volta immessa sul mercato avrebbe consentito la distribuzione di oltre 10 mila dosi fruttando alla criminalità oltre 500 mila euro. Si tratta della quinta operazione antidroga caratterizzata da ingente sequestro di sostanza stupefacente messa a segno nell’ultimo mese dalle Fiamme Gialle della provincia di Sassari in ambito portuale e aeroportuale, delle quali due sono state eseguite a Porto Torres. Con questo intervento sono 15 i chili di droga sequestrati (tra cocaina ed eroina) e 5 i corrieri arrestati. (Rsc)